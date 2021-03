Asterix & Obelix: Slap Them All annonsert

I motsetning til de fleste andre populære serier fra Belgia og Frankrike som Lucky Luke, Tintin og The Blue Coats, har Asterix alltid vært en populær spillserie med vel over 30 titler utgitt (sist Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir) som kom for ett år og fire måneder siden.

Men med det sagt er det lenge siden vi har vært så hypede på et Asterix-spill som nå. Utvikleren Mr Nutz Stuido og utgiveren Microids har nemlig annonsert Asterix & Obelix: Slap Them All som kommer til PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One og Xbox Series. Og dette ser ut til å virkelig fange stilen og tematikken fra René Goscinnys og Albert Uderzos tegneserie på en måte som ingen spill har gjort tidligere.

Asterix & Obelix: Slap Them All er et todimensjonalt beat 'em up der du skal denge romere blant andre, så vel som andre skapninger. I spillet er Gallia som vanlig okkupert av Cæsars legionærer, som dog fortsatt ikke har lyktes i å legge en ukuelig landsby under seg. Og som du vet er det også der Asterix og Obelix bor...

Sjekk ut den lekre annonseringstraileren nedenfor samt en del skjermbilder.