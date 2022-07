Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia annonsert

Det er tid for å kjempe mot de elendige romerne igjen og sannsynligvis spise et villsvin eller to, når Asterix og Obelix er tilbake i et nytt spilleventyr. Utvikler Osome Studio og utgiver Microids har annonsert Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia, et topdown-eventyr som lar oss besøke Hibernia (i dag bedre kjent som Irland) for å hjelpe Chief Whiskitonix.

Så hva er problemet hans da? Vel, romerne, selvfølgelig. Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia tilbyr co-op for opptil fire spillere og beskrives som følger i pressemeldingen:

"Wake up the Gaul in you thanks to this brand-new top down explosive adventure of your favorite Gauls. Get ready for non-stop action, mind bending puzzle solving, exploration and items to collect in this one-of-a-kind adventure as good as a boar stew!"

Sjekk ut traileren og de første skjermbildene nedenfor. Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia lanseres på PlayStation, Switch og Xbox en gang i høst.