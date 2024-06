Aston Martin avslører Fernando Alonso-bestilt Valiant

HQ

Formel 1-føreren Fernando Alonso ga Aston Martin i oppdrag å bygge en veigodkjent, baneklar bil spesielt for ham, og nå har nettopp denne bilen blitt avslørt. Bilen er kjent som Valiant, og har nå blitt avslørt.

Valiant drives av en 745 hk Twin-Turbo V12-motor som er kombinert med en sekstrinns manuell girkasse, alt sammen støttet av et skreddersydd chassis laget for banekjøring og forbedret med et karosseri i karbonfiber med aerodynamiske detaljer og utskjæringer for å forbedre downforce.

Bilen skal debutere i løpet av de kommende ukene på Goodwood Festival of Speed, der Alonso selv skal kjøre bilen for å vise frem dens potensial. Når det gjelder en bred lansering, er de første leveransene av Valiant planlagt til Q4 2024, men det vil bare bli laget 38 modeller, så ikke forvent å se mange av disse bilene på veien.

Aston Martin

