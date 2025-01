Aston Martin har nettopp annonsert en ny Vantage Roadster Den britiske bilprodusenten hevder at bilen er designet for "spenning under åpen himmel".

HQ Aston Martin har nettopp løftet på sløret for en helt ny bilmodell som de har til hensikt å lansere senere i år. Modellen går under navnet Vantage Roadster og er en cabriolet, frontmotorisert, bakhjulsdrevet sportsbil som Aston Martin hevder er designet for de som ønsker seg "open air thrills". Bilen drives av en 4,0-liters V8 Twin-Turbo-motor som yter 665 hk og leverer en toppfart på 202 mph og en 0-60 mph-tid på 3,5 sekunder, noe som er nøyaktig det samme som Vantage Coupe modellen. Den største forskjellen er imidlertid bilens sammenleggbare cabriolet-tak, som hevdes å være det raskeste elektriske sammenleggbare cabriolet-taket som er i salg i dag, og som kan åpnes eller lukkes helt på 6,8 sekunder i en hastighet på opptil 31 km/t. Inne i Vantage Roadster kan vi forvente oss en 10,25" Pure Black infotainment-enhet med berøringsskjerm, av samme type som først ble introdusert i DB12. Dette vil bli ledsaget av et 390w 11-høyttalersystem som vil bruke surroundelementer for å gi større oppslukende kvaliteter til sjåføren og passasjeren. Vantage Roadster vil begynne å dukke opp på veiene fra 2. kvartal 2025, og når det gjelder den nøyaktige prisingen, er alt vi vet så langt at denne bilen ikke blir billig. Dette er en annonse: Aston Martin