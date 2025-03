Aston Martin kunngjør enormt kraftig Vanquish Volante

HQ

Aston Martin har nettopp presentert en helt ny bilmodell. Kjent som Vanquish Volante, er dette en kabriolet med frontmotor som beskrives som den raskeste i sitt slag i verden. Den har en 5,2-liters V12-motor med biturbo som yter 835 hk og har et dreiemoment på over 1000 Nm, noe som gir en toppfart på 214 km/t og en 0-100 km/t på bare 3,4 sekunder, til tross for at det er en modell med forbrenningsmotor og ikke har samme snappiness som elektriske biler.

Vanquish Volante ønsker å videreføre Volante -navnets fortreffelighet, som først debuterte i 1965 med Short Chassis Volante. Denne nye utgaven av porteføljen beskrives som en kabriolet som mangler "begrensninger eller kompromisser som tradisjonelt er forbundet med deres design".

I tillegg til den kraftige motoren har Vanquish Volante F1-inspirerte skråninger som bidrar til kjøling, et K-foldtak som kan åpnes på 14 sekunder og lukkes på 16 sekunder, et toseters oppsett, en 10,25" førerdisplay og et 10,25" berøringsskjermsystem som fungerer som infotainmentsenter, og en full integrering i Q-plattformen som gjør det mulig for kjøperne å tilpasse bilen etter eget ønske.

Prisen er ikke nevnt, men de første leveransene er rettet mot Q3 2025.

