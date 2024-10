Aston Martin markerer 60 år med James Bond med Goldfinger Edition av DB12

HQ

For å markere 60-årsjubileet for James Bond-filmserien har bilprodusenten Aston Martin laget en spesialutgave av superbilen DB12. Denne sjeldne modellen, kjent som DB12 Goldfinger Edition, vil være begrenset til bare 60 totalt produserte enheter og er "fokusert på å gi en mer overbærende James Bond-kjøreopplevelse, med subtile innslag fra Goldfinger-filmen."

Bilen kommer i Silver Birch lakken som den berømte DB5 i Goldfinger en gang hadde, i tillegg til at den har 21-tommers multi-eikefelger med en "unik sølvfarge med en diamantbehandlet finish som kompletteres av svarte bremsekalipere, skreddersydde sidelister i gull og en unik Aston Martin-logo i sølv med svart emalje."

Interiøret er også veldig Goldfinger-aktig, med 18 karat gullbelagte aksenter rundt om i bilen, en girvelger med hakk som er inspirert av filmens gullsporing, og til og med gullmetallfibre vevd inn i 2X2 Twill Gloss Carbon Fibre triminnleggene også.

Selv om den nøyaktige prisen på denne begrensede utgaven av DB12 ennå ikke er avslørt, blir vi fortalt at kjøpere også vil få et ekstremt sjeldent 1/60 gyldent Aston Martin-magasin, samt et Globe-Trotter attaché -etui som "replikerer bilens design; et Silver Birch-karosseri og et Prince of Wales check-interiør." Dette er på toppen av en flaske 2007 Champagne Bollinger med fire Bollinger 007-glass også, alt oppbevart i en Globe-Trotter Air Cabin Case.

De første leveransene av denne sjeldne DB12 vil begynne i 2. kvartal 2025.