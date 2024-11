Aston Martin-sjefen erkjenner at "de har gått baklengs" i 2023 og 2024

HQ

Aston Martin forlenget rekken på fire løp uten å ta poeng forrige helg i Las Vegas. Fernando Alonso gikk veldig nær, og endte på 11. plass og mistet den tiende posisjonen i de siste rundene. Og Lance Stroll, som mistet kommunikasjonen med radioen, tapte for mye tid da han til slutt gikk i pit og teamet ikke var klare, og endte på 15. plass.

Det går ikke bra hos Aston Martin, noe Mike Krack, teamsjef hos Aston Martin, erkjente i et intervju med AS."Vi kan ikke nekte for det, dette har vært to sesonger der vi ikke har beveget oss fremover, vi har gått bakover".

Tidligere denne måneden sparket Aston Martin Dan Fallows, teknisk direktør. "Det er ikke så mye å si, denne sporten måles etter prestasjoner, og når prestasjonene ikke er der, blir det endringer", sa han om det.

Aston Martins mangler, som han forklarer, kommer av at AMR24-bilen ikke er oppdatert riktig: De fleste av poengene Aston Martin har i konstruktørklassen kommer fra de første månedene av sesongen. "Vi har mislyktes med flere pakker som på banen ikke har fungert som vi ønsket".

Neste år vil AMR25 ledes av Bob Bell (administrerende direktør) og Eric Blandin, sjef for aerodynamikk), men følger Fallows 'trinn. Det vil være i 2026 når arbeidet som er gjort av Aston Martins nylige signeringer (Enrico Cardile som teknisk sjef og den prestisjetunge Adrian Newey som teknisk direktør) vil komme til å bære frukter. Kanskje Fernando Alonso da vinner sin ønskede 33. seier...