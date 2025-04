Aston Martin skal selge 54 år gammel whisky i samarbeid med Bowmore

HQ

Aston Martin og whiskydestilleriet Bowmore har jobbet sammen som en del av et samarbeid som tidligere har omfattet et luksuriøst whiskyalternativ i ARC-serien. Den første delen av dette ble lansert for en stund siden, men nå har de to også presentert den andre og siste delen av dette samarbeidet.

Bowmore ARC-54 er en whiskyvariant av ypperste klasse, ettersom den kombinerer en 54 år gammel whisky fra Bowmore med en luksuriøs karaffel som er laget for å ligne hyperbilen Aston Martin Valkyrie på en eller annen måte.

I en pressemelding nevnes det at whiskyen ble destillert i 1968, og at den har tilbrakt 54 år i en 2nd Fill European Oak Sherry Butt og en 3rd Fill American Oak Hogshead på Bowmores No.1 Vaults. Det sies at dette til sammen gir en drink som "innkapsler uendelige lag av smak for å fengsle alle sanser".

I henhold til karaffelen sies den å ha elementer som gjenspeiler Valkyrie, inkludert de 1100 kg tunge venturitunnelene i full lengde. Aston Martin utdyper, "Bowmore ARC-54 er skulpturert med presisjon, noe som skaper en slående følelse av flyt i sine linjer og styling. Formen er definert av denne flytende aerodynamikken og viser den delte filosofien gjennom den diffusorinspirerte glassskulpturen for å forsterke de flytende refleksjonene av whiskyen inni."

Bowmore ARC-54 er i salg akkurat nå, til en ubekreftet, men sannsynligvis svært dyr prislapp.