Astro Bot er det "største spillet" Team Asobi noensinne har laget

HQ

En av de største, om ikke den største kunngjøringen fra den nylige State of Play-presentasjonen fra PlayStation var det nye Astro Bot -spillet. Astro Bot tar vår vennlige, søte robot og gir ham sitt eget skikkelige eventyr, og ser ut som et skikkelig steg opp for Team Asobi.

I en samtale med Entertainment Weekly beskrev Team Asobis studiosjef Nicolas Doucet hva spillerne kan forvente seg når det gjelder skala. "Dette handler egentlig om å gå opp ett hakk - egentlig flere hakk - og ha Astros store historie," sa han. "Vi kaller det Astro Bot fordi vi ser på dette som en ny begynnelse. Det er en veldig, veldig stor kamp. Jeg tror det er den største kampen vi noensinne har spilt."

Det er ikke bare Astro som stolt vifter med Sony-fanen, for du kan også forvente at en rekke figurer fra PlayStation-titler dukker opp. "Det er mange figurer fra PlayStation-universet som krysser Astros vei. Det er selvfølgelig en Astro Bot -historie, med Astro som hovedperson, men det er mange PlayStation-karakterer som spiller en rolle," sier Doucet.

Astro Bot lanseres for PS5 den 6. september.