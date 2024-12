Astro Bot har blitt eliminert fra The Game Awards Players' Voice-avstemningen

HQ

Det er definitivt et tema med typen spill som The Game Awards samfunnet ser ut til å glede seg over, ettersom den pågående Players 'Voice-priskategorien nettopp har stemt ut Game of the Year utfordrer Astro Bot, og etterlater 10 titler i konkurranse, hvorav ni ble opprettet av asiatiske utviklere.

De gjenværende titlene som kjemper om prisen er Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII: Rebirth, Genshin Impact, Helldivers II, Metaphor: ReFantazio, Palworld, Stellar Blade, Wuthering Waves, og Zenless Zone Zero. Dette betyr at en utvidelse og et spill som ble lansert i 2020 har slått ut et av årets høyest rangerte spill når det gjelder Metacritic-rangeringer.

Av titlene som er igjen, hvilken regner du med vil ta hjem Players 'Voice-prisen for The Game Awards, som begynner 13. desember kl. 1:00 GMT / 2:00 CET?