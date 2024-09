Astro Bot har fått strålende kritikker, men salget er to tredjedeler av Ratchet & Clank: Rift Apart

HQ

Astro Bot kan meget mulig bli årets spill. Team Asobis plattformspill har klart å få anmelderne til å føle seg som barn på julemorgenen igjen, som kaster et spill inn i sin nye konsoll og spiller i pysjamasen hele dagen. Til tross for strålende anmeldelser har spillet imidlertid ikke skapt de store salgsbølgene i Storbritannia.

Ifølge Christopher Dring fra Gamesindustry.biz er det fysiske salget av Astro Bot i Storbritannia en tredjedel mindre enn Ratchet & Clank: Rift Apart. 2021-spillet hadde en eksisterende serie som støttet det, og Dring forventer at Astro Bot vil ha en lengre salgskurve og påpeker også at spillet solgte flere eksemplarer i Storbritannia enn Concord gjorde over hele verden. Concord slutter tydeligvis aldri å bli sparket.

Digitalt salg er ikke inkludert i Drings estimat, ettersom de ofte blir utgitt senere, så vi kan ikke si hvor populært Astro Bot er med sikkerhet, men det er håp om at det vil selge jevnt og trutt, i stedet for bare å ha en stor boom etter lanseringen.