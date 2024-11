Astro Bot har solgt 1,5 millioner eksemplarer

HQ

Astro Bot er et av de mest kritikerroste spillene i 2024. Sammen med Metaphor: ReFantazio ligger det i tetkampen om å bli årets spill på manges lister, og Eirik likte det selvfølgelig ekstremt godt i sin anmeldelse. Det er uansett alltid en bekymring for at gode kritikker ikke nødvendigvis gir seg utslag i salgstall. Astro Bot er et nytt navn i en svært etablert sjanger, så hvordan klarte vår modige lille robot seg?

Ifølge nye tall fra Sony har han gjort det veldig bra, og har solgt 1,5 millioner eksemplarer i løpet av de ni ukene som har gått siden lanseringen. Med tanke på at spillertall og salgstall er så skjeve nå for tiden, vil noen kanskje være kritiske til 1,5 millioner solgte eksemplarer, men spillet har helt klart satt sitt preg på året.

Tallene fra Sony går frem til 3. november, så kanskje vi får se en ny økning i salget frem mot jul. Uansett, med tanke på hvor bra Astro Bot er, fortjener det å selge Astrillion eksemplarer.