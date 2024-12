Astro Bot-regissør avslører uuttalt innflytelse etter GOTY-seier på The Game Awards

HQ

Astro Bots seier på The Game Awards 2024 fikk fansen til å surre, spesielt med spillet som vant den ettertraktede Game of the Year (GOTY) -prisen. Nicolas Doucet, direktøren for Team Asobi, innrømmet imidlertid at det var ett viktig ord han ikke kunne uttale under takketalen sin. Mens han takket teamet sitt, Sony og partnerne sine, anerkjente Doucet en ubestridelig innflytelse som formet arbeidet deres, men valgte å ikke nevne navn.

I et nylig intervju med Famitsu antydet Doucet at han var inspirert av en utviklingsgruppe basert i Kyoto, som er kjent for sin lange historie med å skape kvalitetsplattformer. Selv om han avsto fra å navngi dem under seremonien, gjorde han det klart at denne innflytelsen var en integrert del av deres tilnærming. Han understreket at Team Asobi i stor grad har hentet inspirasjon fra arven etter disse skaperne, og effekten av deres arbeid er tydelig i Astro Bots suksess.

Doucet reflekterte også over presset med å holde den perfekte talen, spesielt etter den virvelvinden av følelser som fulgte med begivenheten. Han innrømmet at selv om det var en nervepirrende opplevelse, holdt takknemligheten for teamet og familiens støtte ham på beina. Nå som seiersøyeblikket er over, er regissøren fortsatt fokusert på å bære fakkelen videre for neste generasjon gaming.

Hvilke påvirkninger tror du kan sees i Astro Bot?