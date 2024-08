Astro Bot regissør vil ikke forplikte seg til en PC-utgivelse

HQ

Det ser ut til at tiden med spill som utelukkende finnes på den ene eller andre konsollen sakte går mot slutten. I hvert fall når det gjelder Sony-spill, ser vi at flere og flere tidligere eksklusive titler hopper over til PC. Det er en forventning blant fansen nå, og det er mange som håper at de vil kunne spille den kommende PS5-plattformspilleren Astro Bot på PC-en før heller enn senere.

I en tale på MinnMax YouTube-kanal svarte Astro Bots spilldirektør Nicolas Doucet på hele 176 spørsmål i rask rekkefølge. Han fikk ikke tid til å snakke i detalj om potensialet for en PC-utgivelse, men angående publikum for en, sa han følgende :

"Vi vil høre fra dere. Absolutt, vi vil høre fra dere."

Selv om Doucet absolutt ikke forplikter seg til en PC-lansering, kan vi ikke forestille oss at Sony vil gå glipp av muligheten til å selge noen få ekstra eksemplarer her og der på PC.

Astro Bot lanseres for PS5 den 6. september.