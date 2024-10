Astro Bot skal ha solgt bedre enn "stort sett alle nye 3D-plattformspill de siste årene"

HQ

Astro Bots suksess har ikke vært en stille affære. 3D-plattformspillet fra Team Asobi har debutert til en enorm fanfare, både i kritisk, men også i salgsmessig forstand. Dette bekreftes nok en gang av GamesIndustry-analytiker Christopher Dring, som tok turen til X for å gi oss et innblikk i hvor godt Astro Bot har prestert siden det kom i begynnelsen av september.

Dring hevder at plattformspillet har utkonkurrert i utgangspunktet alt som 3D-plattformspillområdet har tilbudt de siste 10 årene, vel bortsett fra titanene som er 3D Mario-spill.

"Astro Bot har gjort det bedre enn i utgangspunktet alle nye 3D-plattformspill de siste 10 årene (Mario til side). Den virkelige suksessen vil ikke bli kjent på mange år, men det har hatt en sterk start for sjangeren."

Det eneste vi ikke vet er hvilke spill som for øyeblikket fortsatt går bedre enn Astro Bot i salgsmessig forstand, men med tanke på at tråden der Dring kom med kommentarene også berørte Sonic Frontiers, kan vi anta at PlayStation 5-plattformspilleren i det minste allerede har overgått innsatsen til Sonic Teams storsatsing.