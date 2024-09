Astro Bot vil inneholde 15 gratis DLC-nivåer etter lansering

HQ

Det ser ut til at Team Asobi ønsker å legge til enda mer til den imponerende opplevelsen som Astro Bot allerede er. Spillet slippes i dag, den 6. september, og i går ble anmeldelser publisert, og de var fantastiske.

Men selv om de blir overøst med ros, stopper ikke arbeidet hos Team Asobi. Ifølge et studiobesøk som VGC deltok på, planlegger utvikleren å gi ut 15 ekstra nivåer som DLC på et eller annet tidspunkt.

Disse vil bli delt inn i 10 utfordringsnivåer og 5 speedrun-nivåer etter utgivelsen. Det er et spørsmål om disse tallene fortsatt er nøyaktige, men de er absolutt ambisiøse. Vi kan forestille oss at disse nivåene vil bli lansert stykkevis i stedet for å bli utgitt som én stor pakke.

I vår Astro Bot-anmeldelse ga vår egen Eirik spillet full pott, hvor han konkluderte: "Jeg klarte bare ikke å legge fra meg Astro Bot, og er bombesikker på at jeg ikke blir den eneste."