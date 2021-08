Astro Bot-folka lager sitt mest ambisiøse spill på PlayStation 5

Undertegnede er som kjent en enorm fan av Astro Bot Rescue Mission og Astro's Playroom, så jeg kjente hjerte slå litt ekstra da Team Asobi-lederen sa at vi ville få se mer av Astro Bot og gjengen igjen "snart" forrige november. Siden den gang har musikken kommet på Apple Music og Spotify, så noen fryktet nok at det bare var dette han hintet til. Det er det ingen grunn til.

Utviklerne har nemlig laget en ny hjemmeside, og i "About Us"-delen gjøres det fullstendig klart at Team Asobi i disse dager lager sitt mest ambisiøse spillet noen gang. Nå er det ikke akkurat uvanlig at folka som lager spill bruker store ord om hva vi har i vente og de færreste trodde vel at alle ble arbeidsledige etter Astro's Playroom, men det er uansett kult å høre at studioet som erstattet PlayStation sitt Japan Studio har store planer for fremtiden.