Astro Bots spilldirektør forsvarer PS5 i konsoll vs PC-debatten

Astro Bot-direktør Nicolas Doucet har gått i bresjen for PS5 på en rekke måter, og forsvarer til og med konsollen kontra en PC-opplevelse for utviklere og spillere. Mens PC-purister fortsatt mener at deres plattform er overlegen, er det en enkel sjarm med den umiddelbare moroa som tilbys i en konsoll for Doucet.

I en samtale med The Game Post sa han: "Det er spesifikk maskinvare som er helt satt. Du vet at det du ser på kontoret ditt når du lager spillet, definitivt er det folk vil se hjemme hos seg selv når de spiller spillet. Det gjør at vi kan fokusere, fordi du ikke trenger å bruke tid på kompatibilitet eller permutasjoner. Det er derfor jeg alltid har likt konsoller... Jeg har alltid foretrukket å være på konsollsiden, fordi det handler om å bare plugge og spille."

Når det gjelder PS5, mener Doucet at den har gjort store sprang sammenlignet med PS4, selv om noen fans ikke ser det slik. Nøkkelen til PS5s største generasjonssprang? DualSense og en SSD, ifølge Doucet.

"Men jeg tror PS5, mellom DualSense og SSD, virkelig brakte noe spesielt. Med SSD-en... Jeg tenker på ting som Souls-spillene, der du dør ofte. Og når du dør, pleide du å måtte vente lenge før du fikk et nytt forsøk. Med SSD-en går det veldig, veldig fort. Så når det gjelder spillgleden, har den virkelig økt", sier han, og legger til at mens ting som grafikk kan avgjøres i løpet av noen få sekunder etter at man har stirret på skjermen, krever ytelse og kontrollere at spilleren bruker tid på å forstå forskjellene.