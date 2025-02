Astro's Playroom får en ny oppdatering slik at du kan samle PS5 Pro

HQ

Lanseringen av PlayStation 5 ble i slutten av 2020 ledsaget av Astro's Playroom, oppfølgeren til Astro Bot Rescue Mission (PS4/PS VR), et spill som introduserte oss til Astros verden, PlayStations nye maskot, og viste oss forbedringene som DualSense-kontrolleren har brakt med seg. I fjor kom det fullstendige spillet Astro Bot, som utforsket mer av PS5-universet og høstet anerkjennelse fra store deler av spillverdenen gjennom en rekke priser og nominasjoner.

Mer enn fire år etter utgivelsen av PlayStation-historien slipper Astro nå en oppdatering som inkluderer den nye PlayStation 5 Pro-modellen, øreproppene Pulse Explore og hodetelefonene Pulse Elite i samlingen av gjenstander. Ettersom spillet kommer sammen med konsollen, er det tydelig at de ønsket å vise frem sine nye produkter for å gi dem mer synlighet og for å fullføre den museumslignende historiske samlingen.

Skal du tilbake til Astro's Playroom, eller gjorde du det allerede i fjor?