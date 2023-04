ASUS' ROG Ally er en ekte håndholdt spill-PC

HQ

Lørdag var et mareritt for nyhetene. Siden det er aprilsnarr, er det nesten umulig å si om noe var ekte eller bare et komplott for å lure folk. Det vet vi alt om, for vi var en del av problemet.

Men et selskap som tilsynelatende har lurt seg selv er ASUS, da teknologiselskapet bestemte seg for å "lure" alle med en håndholdt spill-PC-idé kalt ROG Ally, men det viser seg at den eneste personen de lurte var seg selv, da ASUS nå har avslørt at ROG Ally faktisk er ekte.

Som vi blir fortalt over Twitter, vil den håndholdte enheten faktisk komme i fremtiden, med dette som et system som ligner Steam Deck, men har litt mer av en gamer-lignende og mindre blokkert kropp, selv med litt RGB bakt inn fordi hvorfor ikke.

Det er ingen omtale av når ASUS ROG Ally vil debutere, men vi blir bedt om å holde deg oppdatert for mer informasjon.