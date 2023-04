ASUS ROG Ally skal drives av AMD Ryzen Z1-teknologi og RDNA 3-grafikk

HQ

Det var en litt uvanlig situasjon når det gjaldt kunngjøringen av ASUS ROG Ally, da maskinvareprodusenten bestemte seg for å avsløre produktet på April Fool's Day, noe som fikk mange til å tro at det var en spøk. Det var det ikke. Faktisk er Windows 11 håndholdt spillplattform veldig ekte, og kommer snart, og med det er tilfelle, har ASUS nå delt massevis av informasjon knyttet til enhetens spesifikasjoner.

Først og fremst vil ROG Ally bli drevet av AMD Ryzen Z1-serieteknologi, og vil bruke Zen4-arkitektur og RDNA 3-grafikk for å drive spillene du kan spille med den. Gadgeten kommer med enten en base Ryzen Z1-prosessor eller et kraftigere Ryzen Z1 Extreme-alternativ som har flere kjerner å leke med.

ROG Ally vil også være kompatibel med Steam, Epic Games Store, Battle.net, EA Play, Game Pass, Ubisoft Connect og mer.

Ellers blir vi fortalt at ROG Ally vil bringe en 512 GB PCI Express 4.0 SSD, samt 16 GB LPDDR5 tokanals RAM, som alle vil fungere i harmoni med den imponerende skjermen som gir et 1080p/120Hz-aktivert panel med et kontrastforhold på 1000:1, 100 % sRGB-fargespekter, 16:9-sideforhold, en responstid på 7 ms, 500 topp lysstyrke, AMD FreeSync-støtte, og alt mens du er beskyttet av Corning Gorilla Glass Victus.

Når det gjelder lydoppsettet, vil ROG Ally ha doble frontvendte høyttalere som støtter Dolby Atmos. Den vil også ha et opplåsingssystem for fingeravtrykk for å sikre at enheten forblir sikker, samt et MicroSD-spor for å øke lagringsplassen til gadgeten. Det vil også være Wi-Fi 6E-aktivert, og vil komme med en ny versjon av Armory Crate som er designet for å huske og bære innstillingene til spillene dine til en mengde forskjellige plattformer, noe som betyr at du ikke lenger fikler med grafiske alternativer og så videre når du hopper mellom en håndholdt enhet og PC-en.

Den faktiske formen på ROG Ally er også utformet for å passe til konturene på håndleddene dine, og bruker det asymmetriske Xbox-oppsettet for knapper og analoge spaker. Skulderknappene på enheten vil være buede, og den vil ha makrotastalternativer slik at du kan tilpasse hva hver knapp gjør - sammen med tre innebygde kontrollskjemaer å bla mellom.

Med tanke på at ROG Ally bare veier 608g, lurer du kanskje på hvordan enheten klarer å holde all denne teknologien kjølig. ASUS lover et dobbeltviftesystem som fungerer mer stille enn når en enkeltvifte brukes (20db med to og 30db med en), og fordi dette er en håndholdt spillplattform som vil bli flyttet mye rundt, har ROG Ally til og med en 360-graders, Zero Gravity termisk løsning som fungerer uavhengig av enhetens retning.

Til slutt avslørte ASUS at det vil være et ROG Gaming Charger Dock-system for ROG Ally, og at dette både vil bli brukt til å lade enhetens batteri, men vil også tillate deg å koble enheten til en TV / spillskjerm, og til og med som en base for å koble mus og tastaturer til gadgeten. Vi blir fortalt at denne dokken vil bruke ROG XG Mobile-teknologi for å oppskalere ytelsen når den settes ut i livet.

ROG Ally vil også få en spesifikk Travel Case fra ASUS, for de som ønsker å ta enheten på farten.

Selv om ASUS ikke har avslørt den eksakte prisen på ROG Ally, har den avslørt at det vil være et lanseringsarrangement 11. mai, der ytterligere informasjon vil bli delt.