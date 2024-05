ASUS ROG Ally X avslørt, inneholder bedre SSD, batteri og mer

HQ

Som vi var inne på i går, planla ASUS å vise oss den neste ROG Ally, og i går kveld gjorde de det. ROG Ally X er det neste steget i ASUS' reise inn i håndholdt gaming, og den har noen forbedringer som vi kan glede oss over.

Det er verdt å merke seg at ASUS ikke gikk i detalj om hva vi får, og vi har ennå ingen solide spesifikasjoner, men vi kan forvente et forbedret batteri, SSD, RAM, brukergrensesnitt og mer.

En full avsløring vil komme neste måned, den 2. juni. Inntil da er det godt å vite at ASUS i hovedsak er i Steam Deck OLED-æraen, i stedet for å prøve å finne opp hjulet på nytt ett år etter at Ally først ble lansert. Sjekk ut avsløringen for den nye Ally nedenfor :