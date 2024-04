ASUS ROG lager et VR-hodesett med høy ytelse for Meta.

HQ

ASUS Republic of Gamers eller ROG er et av de mest kjente maskinvaremerkene for gaming der ute. Etter at de nylig lanserte ROG Ally i fjor, ser det ut til at selskapet nå ønsker å skape bølger andre steder i spillverdenen.

Nærmere bestemt ser det ut til at de nå retter blikket mot VR-området. Som vi kan se i et nytt blogginnlegg fra Meta, jobber ASUS ROG med å lansere et nytt VR-headset med fokus på spilling.

Det nevnes også at Lenovo jobber med nytt mixed reality-utstyr sammen med Meta, og at en begrenset utgave av Meta Quest inspirert av Xbox er på vei.