Asus ROG Raikiri Pro er en ny Xbox-kontroller med innebygget OLED-display

Under CES 2023, som for tiden pågår i Las Vegas, har Asus avduket noe som mange Xbox- og PC-eiere utvilsomt vil sette på ønskelisten sin. Det er en Pro-kontroller for Xbox kalt Asus ROG Raikiri Pro, som er kompatibel med Xbox Series og PC.

Det er et lite 1,3 tommers OLED-display på den som kan vise forskjellig informasjon som valgt brukerprofil eller batterilevetid i prosent. Det finnes også programmerbare knapper og mye, mye mer.

Det er også "Tri Mode"-tilkobling, som lar den koble til både via Bluetooth, 2,4GHz via dongle og via kabel. Du kan se den nedenfor.

Det er ikke annonsert noen pris eller utgivelsesdato ennå.