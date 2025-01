Asus, Samsung og MSI får et hopp på CES med verdens første 4K OLED 240Hz 27-tommers skjermer

HQ

Mens vi kan forvente en rekke store maskinvarekunngjøringer fra neste uke når CES går av stabelen i Las Vegas, har tre store teknologiselskaper bestemt seg for å starte moroa litt tidlig ved å kunngjøre tre nye spillmonitorer som hver og en hevder å være verdens første.

Nærmere bestemt snakker vi om Samsung, Asus og MSI, som hver og en har avslørt sin versjon av en 4K OLED 240Hz-skjerm som bare er 27 tommer stor.

For Samsung kommer dette i form av Odyssey OLED G8, som hevder å pakke 165 piksler per tomme for maksimal bildekvalitet og detaljer. Dette er faktisk ikke den eneste skjermen som Samsung avduket, ettersom Odyssey OLED G6 også hevder å være den første OLED-skjermen noensinne som kan nå hele 500 Hz, ikke at mange datasystemer vil kunne gjøre mye bruk av den kombinasjonen ennå. Teknologigiganten løftet også teppet for Odyssey 3D, som er en 27-tommers skjerm som gir en 3D-opplevelse uten behov for 3D-briller.

Uansett, når det gjelder Asus 'alternativ. Dette er ROG Swift OLED PG27UCDM, som er en 27-tommers skjerm som bruker et QD-OLED-panel som kan treffe 240Hz mens den har en responstid på 0,03 ms, samt VESA DisplayHDR-støtte, 400 True Black, 99% DCI-P3, ekte 10-biters farger og til og med en DisplayPort 2.1a UHBR20 som lover en båndbredde på 80 Gbps.

MSIs versjon kommer i form av MPG 272URX, og denne tilbyr mye av det samme som Asus-enheten, inkludert 240 Hz oppdateringsfrekvens, 0,03 ms responstid, VESA, DisplayHDR True Black 400 og ClearMR 13000-sertifisering, en vanlig DisplayPort 2.1 og også en mer kapabel DisplayPort 2.1a som leverer en båndbredde på 80 Gbps, og OLED Care 2.0 for å forhindre innbrenning.

Den største haken akkurat nå er at ingen av kunngjøringsinformasjonen faktisk refererer til en prislapp for noen av enhetene ennå, og heller ikke når disse gadgetene vil bli utgitt. Et sikkert spill vil være at disse vil være veldig dyre når de gjør sin ankomst.