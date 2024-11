ASUS Zenbook Duo ser ut til å være en mester i multitasking

HQ

Bærbare datamaskiner har utviklet seg til å bli noe mer og annerledes i løpet av de siste årene. Det konvensjonelle oppsettet med en skjerm festet til et tastatur er ikke det eneste formatet i disse dager, ettersom du nå kan få flerskjermsystemer og systemer med avtakbare tastaturer for å gjøre dem mer lik nettbrett. ASUS Zenbook Duo utforsker begge disse funksjonene.

Denne dingsen er en bærbar PC med to skjermer som har to OLED-paneler i full størrelse med berøringsskjerm, og som er koblet til et tastatur som kan tas av ved behov for å gjøre systemet om til et mobilt nettbrett. Denne designen betyr at du kan få en bærbar løsning som kan utvides til opptil 19,8 tommer på det meste.

Hvis du vil vite mer om ASUS Zenbook Duo og se om dette er den neste bærbare datamaskinen for deg, kan du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker.