ASUS Zenfone 10 ser ut til å ha mye kraft i et lite kabinett.

Nylig publiserte vi en anmeldelse av ASUS Zenfone 10, der vi nevnte at den nyeste smarttelefonen fra ASUS er et forbasket godt alternativ i denne prisklassen. Selv om du kan lese hele anmeldelsen her for å få en dypere analyse av enheten, er du kanskje også ute etter en mer visuell oversikt over Zenfone 10, og i så fall bør du ikke gå glipp av vår nyeste Quick Look.

I videoen går vår egen Magnus gjennom en rekke meninger og fakta om Zenfone 10 og forklarer hva som gjør denne enheten til et så spesielt produkt. Vi går gjennom størrelsen, teknologien under panseret, ytelsen og mye mer, så husk å se hele Quick Look nedenfor hvis du har vært usikker på om du skal kjøpe en Zenfone 10.