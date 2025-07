AT-ST er i fokus i det nyeste LEGO Star Wars UCS-settet

HQ

Star Wars AT-ST Walker, den ikoniske "chicken walker", gjør endelig sin store entré i LEGO universet som et fullverdig UCS-byggesett. Med sine 1513 deler er det et absolutt must-have for samlere - et imponerende byggverk som er omtrent 37 cm høyt og 22 cm bredt og langt, noe som gjør det til et perfekt hyllestykke for enhver Star Wars-nerd.

Settet er rettet mot voksne samlere med en aldersanbefaling på 18+, og det er satt til å slippe 1. august med en prislapp på $ 199. Ikke fullt så lommebokknusende som noen av de større UCS-gigantene, med andre ord.

Visuelt og når det gjelder detaljer, holder AT-ST seg tro mot sin design på skjermen, komplett med bevegelige ledd og skjermnøyaktige proporsjoner, noe som gjør den til en veldig glatt skjermmodell. Dimensjonene er også helt riktige - stor nok til å imponere, men ikke så klumpete at den tar over hele hyllen din (jeg ser på deg, Star Wars Venator).

Hvis du allerede klør etter å sikre deg en, er forhåndsbestillinger live nå over på LEGOs offisielle nettside.

Vil dette være et sett du henter?