Atari har oppfordret indieutviklere til å komme med forslag til et nytt Bubsy-spill

Mens noen av de store spillselskapene ønsker å kjøpe opp moderne IP og utviklere, slik Microsoft gjør med Activision Blizzard King og PlayStation med Bungie, vender Atari i stedet blikket mot fortiden.

For noen måneder siden kjøpte Atari opp en stor mengde gammel IP, inkludert rettighetene til Bubsy-spillene. Hvorfor tar vi opp dette igjen? Fordi Atari-sjef Wade Rosen i en samtale med MinnMax (takk, Game Developer) har gått ut med en oppfordring til indie-utviklere om å komme med ideer til et helt nytt spill i serien.

Nærmere bestemt sier Rosen at han er på jakt etter forslag som er "interessante, nyskapende og med glimt i øyet", og at "det siste noen vil ha nå for tiden er et veldig generisk plattformspill".

Dette betyr utvilsomt at noe av det første Atari gjør med denne store skatten av nyervervet IP, er å bringe plattformserien tilbake.

Ville du spilt et nytt Bubsy-spill?