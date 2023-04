Atari kjøper mer enn 100 titler fra 80- og 90-tallet

HQ

Atari ser til fortiden for sin fremtid, ettersom spillselskapet nå har kunngjort at det har kjøpt rettighetene til mer enn 100 PC- og konsolltitler fra 80- og 90-tallet.

Når det gjelder hvorfor Atari har investert i å anskaffe disse titlene, bemerker selskapet i en pressemelding: "Atari vil søke å utvide digital og fysisk distribusjon av de klassiske titlene, lage nye spill basert på IP, og utforske merkevare- og merchandising-samarbeid."

For de som lurer på hva slags IP som Atari nå har anskaffet, noterer utgivelsen noen nisjenavn som Bubsy, Hardball, Demolition Racer, 1942: Pacific Air War, F-117A og noen få andre.

"Dette er en dyp katalog som inkluderer banebrytende og prisbelønte titler fra Accolade, Infogrames og Microprose," sa Atari-sjef Wade Rosen. "Mange av disse titlene er en del av Atari-historien, og fans kan se frem til å se mange av disse spillene utgitt på nytt i fysiske og digitale formater, og i noen tilfeller til og med portert til moderne konsoller."

For å legge til dette har Atari kunngjort at det også har kjøpt varemerket til Accolade and GTI-merkene, med sikte på å forplikte seg til en "flerårig innsats for å transformere selskapet bak et av verdens mest ikoniske merker."

Atari kvitterer med å si at det "enorme biblioteket med IP er hvelvet som nye og spennende spillutviklingsideer trekkes fra - gjenoppfinne gamle klassikere, gjenskape historier og utvikle helt nye fortellinger inspirert av spillene som setter kursen for en hel bransje," noe som tyder på at det vil lene seg på disse eldre navnene når det setter kursen for fremtiden.