Atari Lynx ble nesten utgitt som en bærbar Sega

Selv om Game Boy dominerte markedet for bærbare konsoller det meste av 90-tallet var det noen utfordrere som prøvde sitt beste. Spesielt Segas Game Gear, som mange kanskje husker hovedsakelig på grunn av den lille TV-tuneren du kunne kjøpe og selvfølgelig det som for tiden var en veldig kul fargeskjerm. Men faktisk kunne 16-biters Atari Lynx nesten ha vært Segas første bærbare konsoll i stedet. Dette ble nylig avslørt i et intervju med de gamle Sega USA-veteranene Tom Kalinske og Al Nilsen:

"Det interessante...og vi har ikke snakket mye om det gjennom årene. Tom, jeg er ikke engang sikker på at du vet dette. Game Gear var nesten ikke vårt første håndholdte system. Da vi gjorde oss klare til å lansere Genesis var Sega i diskusjoner med Atari om muligens markedsføring av Atari Lynx under Sega-merket. Så da vi bygde standen til Consumer Electronics Show i 1989 hvor vi lanserte Genesis hadde jeg et eget område og utstillingsstativ klart, bare i tilfelle beslutningen ble tatt for oss å gå og bære Lynx. Men det gikk aldri gjennom, og Atari gjorde det."

Hele intervjuet er vel verdt å se, og de to er fortsatt knivskarpe til tross for alderen. Du kan sjekke det ut her.

https://youtu.be/gdc7D-73xO8

Husker du Atari Lynx og kanskje du eide en på den tiden?