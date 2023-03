Atari signerer avtale om å kjøpe Nightdive Studios, utvikleren av System Shock Remake

HQ

Kanskje navnet ikke ringer en bjelle for de yngre, men de aller fleste kjenner navnet Atari. I årevis ble selskapet som var videospillselskapet fremfor alle og det første "store" i bransjen, offer for sine egne ambisjoner og ble nesten glemt på nittitallet av forrige århundre. Likevel har de aldri helt forsvunnet, noe som fremgår av sporadiske samlinger av noen av dets største hits fra 70- og 80-tallet (senestAtari 50: The Anniversary Celebration, hvor selskapet feirer sitt 50-årsjubileum).

De siste årene ser det ut til at den sovende giganten ønsker å våkne opp igjen, og allerede i 2021 kunngjorde de en ny strategi for å utvikle trippel A-spill, og nå har vi sett neste trinn, ettersom de nettopp har publisert en avtale der de kjøper 100% av Nightdive Studios, skaperne av System Shock-remaken.

Avtalen vil tillate selskapet å refinansiere sin gjeld. Atari øker sin IP-portefølje og vil bruke Night Dives publiseringsmuligheter for å støtte Ataris retrofokuserte vekststrategi.

Wade Rosen, styreformann og administrerende direktør i Atari, kommenterte: "Night Dives påviste ekspertise og vellykkede merittliste i kommersialisering av retro IP er godt tilpasset Ataris strategi, og jeg er sikker på at deres kombinerte talent, teknologi og IP-portefølje vil bidra til Ataris fremtidige suksess."

Stephen Kick og Larry Kuperman, sjefer for Night Dive, kommenterte: "Night Dive og Atari har en lang historie sammen, og vi vet at Atari deler vår lidenskap for retrospill og vårt fokus på å produsere nye og remastrede spill av høy kvalitet som gjør rettferdighet til den opprinnelige IP-en. Når vi ser på å utvide virksomheten vår og utvide våre evner, kan vi ikke tenke oss noen bedre langsiktig partner enn Atari."

Vi må vente en stund for å se fruktene av denne foreningen. I mellomtiden jobber det nyervervede studioet fortsatt med sin nye versjon av System Shock, som <a href="https://www.gamereactor.no/system-shock-remake-utsatt-til-mai-1202603/">slippes 30. mai.