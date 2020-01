Atari vil bygge spillhoteller i USA

En gang i tiden ble Atari betraktet som fast inventar i spillbransjen, men det er mange, mange år siden. I dag benyttes lisensen til å bygge en merkverdig IndidGoGo-finansiert konsoll, som har blitt forsinket en rekke ganger. Og nå skal Atari også bygge hoteller med spillentusiaster som målgruppe.

CNN kan rapportere at Atari har satt i gang en plan om å bygge en rekke hoteller i USA, som er designet spesifikt til å spille på. Det første bygges i Phoenix, Arizona, og det ser ut til at de allerede har pengene, for de begynner å bygge til høsten.

Det er også planer om å bygge flere hoteller i Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose og Seattle. Det første hotellet forventes å ta to år å gjøre ferdig.

Hotellets interiør skal være inspirert av retro-gaming, og hvert eneste rom kommer til å ha et bestemt tema. Det blir dog ikke kun gamle spill som benyttes som inspirasjon, for det er også rom som låner litt fra Ready Player One-filmen, for eksempel.

Det blir også åpne områder dedikert til både streaming og VR.