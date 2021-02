Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack annonsert og kommer i april

Koei Tecmo har bortskjemt fansen med mange nye tilskudd i Atelier-serien den siste tiden. Det anerkjente Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ble utgitt sent i 2019, og dette ble etterfulgt av oppfølgeren Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy nå nylig. Nå har det blitt avslørt at nok et tilskudd til serien er på vei, som denne gangen samler flere eldre eventyr og tilføyer samtidig litt nytt innhold til disse.

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack kommer til PC, PS4 og Nintendo Switch den 22. april. Denne samlingen inkluderer Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX og Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX.

Nedenfor har vi limt inn en komplett liste over det nye innholdet til hvert av spillene:

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX



Four additional vehicles, including a submarine and bulldozer.



Seven additional subjugation quests and enhanced boss Palmyra added.



Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX



Additional, more mature-looking costume.



Additional story of Sophie's growth following in the steps of her grandmother.



Three additional alchemy pots.



Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX



Additional painting that connects to the world of Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, including a scenario featuring Nelke and boss battle



Takk, Nintendo Life