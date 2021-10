Koei Tecmo og utvikleren Gust har annonsert Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Spillet slippes til PC, PlayStation 4 og Switch 25. februar neste år. For første gang i seriens historie kommer kampene til å starte umiddelbart uten lastetider eller separate skjermer. Du vil også kunne ha seks karakterer aktive i kamp, med tre foran og tre bak. Spillet er en oppfølger til Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book. Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.

