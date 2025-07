Athletic Clubs kaptein Iñaki Williams ønsker å være en referanse for innvandrere nå som "ytre høyre er på moten"

HQ

Iñaki Williams, den 31 år gamle spilleren fra Athletic Club, ble utnevnt til kaptein for laget. På sin første pressekonferanse ble han spurt om hvordan det føltes å være den første svarte personen som var kaptein for den baskiske klubben, og han sto fast som et eksempel til etterfølgelse i kampen mot rasisme, og sa at "ytre høyre er på moten".

"Vi kan representere de mange menneskene som kommer fra utlandet for å tjene sitt daglige brød. Det er viktig for oss å være en referanse ikke bare i Baskerland, men også i Spania. Både Nico og jeg har en veldig ydmyk bakgrunn, og vi tror at det folk kommer hit for å gjøre, er bra for alle", sier han.

Williams la til navnene til sine lagkamerater i Athletic Club, Adama Boiro (født i Senegal), Álvaro Djaló og Adu Ares (med foreldre fra Guinea-Bissau). "Det ser ut til at ytre høyre er på moten, så de av oss som har en stemme, vil forsøke å fortsette å jobbe for å stilne munnene og bryte ned barrierer", la Williams til.

Iñaki, hvis foreldre kom fra Ghana etter å ha krysset Sahara til fots og hoppet over grensegjerdet i Melilla, er også storebror til Nico Williams, og begge spiller i Athletic Club. Den 23 år gamle broren, som er en av de mest kjente spillerne på det spanske landslaget (Iñaki spiller for Ghana), har gjort at Nico har blitt sterkt knyttet til FC Barcelona. Den baskiske klubben endte imidlertid opp med å overtale Nico til å bli i Bilbao, og han signerte en ny kontrakt frem til 2035.

Iñaki forsvarte lillebroren, som måtte tåle en "mediekampanje" som pekte direkte mot FC Barcelona, noe som førte til trakassering (blant annet ødeleggelse av bilen hans) fra først sinte Athletic-fans som fryktet at han ville dra, og deretter fra sinte Barcelona-spillere da han kunngjorde at han ville bli.