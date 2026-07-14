HQ

Argentina mot England, VM-semifinalen på onsdag (kl. 21.00 CEST, 20:00 BST), skal spilles i Atlanta, og utover den åpenbare sportslige rivaliseringen, med en VM-finale på spill, har kampen klare politiske konnotasjoner: Falklandskrigen i 1982 er fortsatt fersk i minnet hos mange supportere, og byen vil derfor iverksette økte sikkerhetstiltak både før og etter kampen.

Falklandskrigen var en ti uker lang krig som startet da Argentina invaderte to britiske oversjøiske territorier i Sør-Atlanteren, Falklandsøyene (Islas Maldivas på spansk) og Sør-Georgia. 649 argentinske soldater ble drept og 255 britiske soldater ble drept, og etter 74 dager overga Argentina seg, og Storbritannia kontrollerer fortsatt disse territoriene.

Politiet i Atlanta, som frykter at denne politiske konteksten kan øke risikoen for sammenstøt mellom supportere fra begge land, har «styrket sikkerhetsberedskapen i hele byen», med ekstra personell og ressurser utplassert i og rundt arrangementsarenaene, underholdningsdistriktene og andre områder med stor trafikk, slik BBC rapporterer.

Og mens noen argentinere kanskje ønsker å bruke denne kampen som en form for hevn for utfallet av krigen (det har allerede vært tilrop om Maldivene da Argentina beseiret Egypt i åttendedelsfinalen), har Forbundet for veteraner fra 2. april-krigen i Argentina sendt ut en uttalelse der de ber supporterne om å fokusere utelukkende på fotball og å «trekke en klar og urokkelig grense mellom sportslig lidenskap og den nasjonale saken».

«Suvereniteten forsvares i internasjonale fora gjennom diplomati, historisk sannhet og det fredelige, uforhandlingsbare kravet som er nedfelt i vår nasjonale grunnlov», sa veteranorganisasjonen. «Ballen ruller, stoltheten over våre farger vokser, men minnet forblir intakt.