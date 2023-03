Atlas Fallen ber om ekstra tid og utsetter lanseringen til august

HQ

Atlas Fallen skulle bli et av vårens høydepunkter, til tross for at vi ikke hadde en veldig sterk reklamekampanje. Actionrollespillet med åpen verden hadde en rik historie i fortellingen, men ga ikke en tilsvarende opplevelse i kampsystemene, noe vi nevnte da vi testet det for forhåndsvisning.

Det ser ut til at de i studioet er klar over disse problemene, i tillegg til at en av deres viktigste eiendeler (samarbeid) ikke har vært i stand til å bli testet i denne versjonen. Derfor har Deck 13 besluttet å utsette den globale utgivelsen av Atlas Fallen fra 16. mai til 10. august.

Ifølge tweeten kan vi forvente nyheter i en av sommerbegivenhetene (hvis E3 endelig finner sted, etter at flere store selskaper har trekt seg den siste uken) og en titt på den samarbeidsmodusen som studioet er forpliktet til å forbedre i denne ekstra tiden.

Denne avgjørelsen virker klok, og gir oss nytt håp om at Atlas Fallen er spillet de lovet at det ville være.