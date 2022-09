Atlas Fallen satser på en lansering i løpet av våren 2023

Atlas Fallen ble avslørt under årets Opening Night Live på Gamescom, og kommer fra den relativt store utvikleren Deck 13, som også hevder at spillet henter mer inspirasjon fra God of War enn fra tradisjonelle Live Service-titler.

Men allerede nå ser spillet ut til å være litt forsinket. Via en pressemelding ser det ut til at spillet nå er planlagt utgitt i løpet av våren 2023, i stedet for første kvartal som var den opprinnelige planen.

"The group also plans to launch Atlas Fallen, a game developed by Deck 13 Interactive, one of the Group's studios, in the spring of 2023 to give the teams at Deck13 Interactive time to maximize the potential of this new franchise. Announced at Gamescom at the end of August during the Opening Night Live conference, it has already received an extremely positive reception from the press and gamers around the world. "

Du kan se traileren under.