Atlético de Madrid er ute av klubb-VM, Paris Saint-Germain leder gruppen

HQ

Gruppe B i klubb-VM var en av de mest spennende, med tre lag med muligheter til å kvalifisere seg. Det var imidlertid Atlético de Madrid som hadde de dårligste oddsene: De trengte å score tre mål mot Botafogo ... og de scoret bare ett, og det helt på slutten av kampen. Atlético vinner 1-0 over Botafogo takket være Antoine Griezmann, men ligger på tredjeplass sammenlagt på grunn av målforskjell med PSG og Botafogo, selv om de tre hadde like mange poeng, 6 poeng.

PSG leder altså gruppen og Botafogo er nummer to. Den franske og europeiske mesteren bekreftet sin kvalifisering ved å vinne 2-0 over Seattle Sounders, og er gruppeleder takket være Atletis triste seier over Botafogo. Den nordamerikanske klubben vant ingen kamp, og slutter seg til listen over klubber som er bekreftet eliminert, som inkluderer et annet MLS-lag, LA FC. Den eneste gjenværende klubben fra USA er Inter Miami, som kan møte PSG i åttendedelsfinalene.

Her kan du sjekke tidspunktene for alle ukens gjenværende kamper, inkludert åttendedelsfinalene som starter denne helgen.