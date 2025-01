Atlético de Madrid-fansen er begeistret for det nye samarbeidet med Red Bull

HQ

Atlético de Madrid, Spanias tredje største fotballklubb etter Real Madrid og FC Barcelona, har vokst utrolig mye de siste to tiårene, og i dag har de signert et uventet partnerskap som vil tilføre klubben en betydelig sum penger i løpet av de neste to og et halvt årene: Red Bull.

Det tyske energidrikkmerket sponser allerede en rekke idrettslag, særlig de suksessrike Red Bull Formel 1-lagene, men også fotballag som RB Leipzig. Dette partnerskapet vil ikke gå så langt som til å endre klubbens navn (i motsetning til stadion, som i dag er kjent som Riyadh Air Metropolitano, og som de fleste fortsatt kaller "Wanda" på grunn av den nest siste sponsoren).

Frem til juni 2027 vil Red Bull "spille en viktig rolle i å forbedre kampdagsopplevelsen og de store arrangementene som arrangeres i år på Riyadh Air Metropolitano". Klubben (som for øyeblikket ligger på toppen av LaLiga, en turnering de vant i 2021) vil motta en betydelig sum penger, og fansen "colchoneros" er allerede begeistret for mulighetene et partnerskap med et godt likt merke som Red Bull vil gi klubben, først og fremst i form av mer internasjonal anerkjennelse.

"Vi tror begge på sport som en kombinasjon av dedikasjon, hardt arbeid og en stor dose adrenalin som begeistrer fansen. Spillerne våre gir aldri opp; hvis de faller, reiser de seg opp igjen og prøver på nytt. Dette er den felles ånden til Red Bull og Atlético de Madrid, som vi vil vise frem i de store begivenhetene som fansen kan nyte på Riyadh Air Metropolitano", sier Óscar Mayo, Atletis Chief Revenue and Operations Officer.