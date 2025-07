Atlético de Madrid sier farvel til klubblegenden Saúl Ñíguez, som går til Flamengo

HQ

Atlético de Madrid hyllet Saúl Ñíguez, den niende spilleren med flest kamper for den spanske klubben, da han bestemte seg for å dra til Brasil, nærmere bestemt Flamengo. Den 30 år gamle midtbanespilleren fikk status som en klubblegende, etter å ha tilbrakt 17 år i den rød-hvite klubben, fra ungdomslagene til hovedlaget mellom 2012 og 2025. 427 kamper, 48 mål og 26 målgivende pasninger, men med tre låneopphold i Rayo Vallecano, Chelsea og Sevilla.

Med Atlético de Madrid vant Saúl to Europa League-titler i 2012 og 2018, en Liga-tittel i 2021 og en spansk cup i 2013. Fremtiden hans vil imidlertid være på et annet kontinent, under ordre fra trener Filipe Luís, som han delte garderobe med da de begge var spillere i Atlético de Madrid. Saúl vil også gjenforenes med Jorginho fra året han tilbrakte i Chelsea i 2021, da han la til et VM for klubblag på trofélisten.

Saúls overgang til Flamengo kom i stand på svært kort varsel, ettersom spilleren hadde forhandlet med den tyrkiske klubben Trabzonspor, før han avviste dem "på grunn av personlige årsaker". Den brasilianske klubben spøker allerede med navnet hans og TV-serien Better Call Saul.

"Han kom som et ungt løfte til ungdomslaget vårt, og etter mer enn 400 kamper, målgivende pasninger, mål og titler er han allerede en del av vår historie og en av våre legender", sier klubbpresident Enrique Cerezo.

Samtidig vil Atlético de Madrid forsterke seg på andre områder, med seks nye spillere i troppen i løpet av sommeren: Álex Baena, Mateo Ruggeri, Thiago Almada, Marc Pubill, og til slutt, som nettopp ble annonsert denne uken, David Hancko fra Feyenoord.