Atlético de Madrid vil ikke selge Simeone, er enige om å fortsette i 2026/27 og utelukker ikke en ny kontrakt

Diego Pablo Simeone fortsetter som Atlético de Madrids manager i hvert fall neste sesong, og forlenger dermed et uvanlig langt samarbeid: Argentineren har vært manager for klubben siden desember 2011, 14 år og 124 dager. Totalt 786 kamper, med 465 seire, 170 uavgjort og 151 nederlag.

Siden den gang har de gått gjennom gode og dårlige perioder (to Champions League-finaler, to Liga-titler, to Europa League-titler), og denne sesongen kan ende godt til tross for fjerdeplassen i LaLiga, med sin første Copa del Rey-finale siden 2013, der de eliminerte Barcelona, som de møter igjen neste måned i kvartfinalen i Champions League.

Ifølge AS har klubben og manageren blitt enige om å fortsette ut sesongen 2026/27, hvor kontrakten hans går ut. Det har vært snakk om å forlenge kontrakten utover det, men ingenting er sikkert, men det som er sikkert er at klubben ikke vil lytte til tilbud fra andre klubber, etter ryktene om at Inter Milan var interessert i å ansette 55-åringen.