Atlético de Madrids 10 strake seire er uten sidestykke i Europa

Atlético de Madrid er en merkelig klubb. Med tre Europa League-troféer og to finaler på Champions League de siste femten årene, befinner klubben seg i den europeiske eliten. Det er også ubestridt Spanias tredje beste lag: Ingen andre lag har råd til å "bite" Real Madrid og FC Barcelonas dominans i LaLiga, etter å ha vunnet to titler de siste årene (2014 og 2021).

Men Atleti blir ofte avfeid av mange fans på grunn av inkonsekvensen i resultatene som (vanligvis) ender med eliminering fra UEFA-konkurranser og bronse i Liga. Men når de er gode, er de virkelig gode ... og akkurat nå er de inne i en av sine beste perioder noensinne.

Etter gårsdagens 3-1-seier mot Slovan Bratislava, med en dobbel av superstjernen Anoine Griezmmann, har de nå 10 strake seire i alle turneringer. Det inkluderer tap som 5-0 for Valladolid i Ligaen eller 0-6 for Sparta Praha, samt vanskelige rivaler som Sevilla og PSG. Det siste nederlaget var mot Lille 23. oktober.

Denne seiersrekken på 10 seire er det ingen andre lag fra de fem store europeiske ligaene som kan matche. Ikke engang Liverpool, til tross for at de leder Champions League og Premier, kan matche den - de spilte uavgjort 3-3 mot Newcastle - og i hvert fall ikke Barcelona eller Real Madrid, til tross for at de leder LaLiga.

10 seire på rad er også nær Atlético de Madrids beste statistikk noensinne. Rekorden var 13 strake seire. Det var i 2012, med Diego "Cholo" Simeone ved roret, som han etter 700 kamper forståelig nok ikke ønsker å forlate.