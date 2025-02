Atlético-spilleren Antoine Griezmann er en stor Pokémon-fan: bytter skjorten sin mot de nyeste Pokémon TCG-kortene

HQ

Feberen over Pokémon Trading Cards har også nådd fotballbanene. Og det ser ut til at den franske spilleren Antoine Griezmann, Atlético de Madrids toppscorer gjennom tidene, også er en stor fan av Pokémon-kort. Til og med til det punktet at han byttet ut skjorten sin mot et par Pokémon-kort.

Etter tirsdagens Copa del Rey-kamp, der Atlético slo Getafe 5-0 og tok seg videre til semifinalen i den spanske cupen, dro Griezmann for å møte Darizard, en populær Pokémon-streamer med over 140 000 abonnenter på YouTube. Der overrakte Griezmann skjorten sin, og i bytte fikk han to forseglede esker med den siste Pokémon TCG-utvidelsen, Prismatic Evolutions, og en pakke med Jeresy Fusion (sportskort) som bonusgave. Ifølge Marca var en av eskene til lagkameraten Koke.

Øyeblikket, fanget på video, gikk raskt viralt, spesielt fordi Darizard var sammen med sønnen sin, som sannsynligvis vil huske dette øyeblikket resten av livet. Et veldig søtt øyeblikk som viser at selv elitefotballspillere også har de samme hobbyene utenfor sportens verden som mange av oss andre.