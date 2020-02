Atlus endrer homofobiske scener i Persona 5 Royal

Persona 5 fikk litt pes da spillet ble lansert i vesten, da to scener presenterte et homofilt par på en stereotypisk og hyperseksuell måte. Vi snakker spesifikt om den delen av spillet hvor gjengen drar på stranda. Denne scenen, samt scenen som introduserer paret blir endret innen Persona 5 Royals vestlige lansering i mars.

Dette sa Ari Advincula, kommunikasjonssjef for Atlus, til IGN; "We actually were able to go through some of the lines that players may not have received as well, look at that feedback, and then [update it] for the current generation"

Hva tenker du om en slik endring?