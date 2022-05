Atlus sjekker igjen interessen for Persona på Xbox

HQ

Mens utvikleren Atlus en gang mente ganske stålsatt at Persona-serien utelukkende hørte hjemme på PlayStation-plattformer, har dette endret seg de siste årene.

Faktisk har de i sin årlige spørreundersøkelse gjentatte ganger spurt fansen om de vil se serien på Xbox-plattformen, og de gjør det igjen i år også.

I den lange undersøkelsen spør de om følgende, som Windows Central først la merke til:

"If a sequel (numbered entry) in the following game series was to be released, what platform would you want to play it on?"

Her er det mulig å svare "I would want to play on Xbox".

Dette er dog selvsagt ingen bekreftelse overhodet, og er nok et rent hypotetisk spørsmål.