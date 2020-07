Atlus' tre siste spill har overgått selskapets forventninger

Du ser på Annonser

Det første man tenker på når noen nevner Atlus er sannsynligvis Persona-serien, som har blitt enormt populær de siste årene. Det er spesielt takket være Persona 5 som ble en kjempesuksess for Atlus.

Ikke overraskende overgikk det Atlus' egne forventninger, men det er faktisk ikke bare Persona 5 som har klart å gjøre det. I deres finansrapport (via Persona Central) fremhever Atlus at alle tre spillene som ble utgitt forrige finansår klarte seg bedre enn forventet. Her er det snakk om Persona 5 Royal, spin-offen Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, som enda ikke har kommet til vesten, samt 13 Sentinels: Aegis Rim.

Er du fan av spillene til Atlus?