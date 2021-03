Atlus vil vite om du ønsker spillene deres på Xbox

Du ser på Annonser

Atlus, og deres sentrale spillserier, har for det meste bevegd seg utenom PC og Xbox. Jo, det finnes da unntak, men stort sett har det vært Nintendo og særlig PlayStation som har vært i fokus. Det endret seg dog i fjor da Persona 4: Golden ble sluppet til PC, og det skyldtes tilsynelatende etterspørsel fra fansen.

Nå vil Atlus gjerne vite om det også er stemning for å se spillene deres på Xbox. De har nettopp utgitt en spørreundersøkelse (via Persona Central) der de spør om fansen ønsker å se deres sentrale serier bli utgitt på Xbox One og Xbox Series.

Her snakker vi altså hovedsakelig om Persona, Shin Megami Tensei og Etrian Odyssey. Dessuten er det også flere spørsmål i samme undersøkelse dedikert til smarttelefoner, for å se om det er interesse i spill til disse også.

Tror du vi noen gang får Persona på Xbox?