Atomfall passerer 1,5 millioner spillere i løpet av sin første helg

Det virker som om folk var veldig glade for å hoppe inn i Rebellions versjon av et ødelagt Lake District i Atomfall, ettersom tittelen etter debuten på PC og konsoller i forrige uke allerede har passert 1,5 millioner spillere og blitt utviklerens mest vellykkede lansering til dags dato.

Dette bekreftes i en pressemelding fra administrerende direktør og medgrunnlegger Jason Kingsley: "Å ha passert én million spillere på så kort tid sier mye om kreativiteten og engasjementet til hele teamet her hos Rebellion. Størrelsen og stabiliteten vår betyr at vi kan ta risikoer for å skape noe så annerledes som Atomfall. Heldigvis betaler den risikoen seg."

Det er også blitt offentliggjort noen få tilleggsopplysninger om spillernes tendenser i spillet: over 316 000 personer har drept forskeren i starten av spillet, 3,7 millioner har drept med cricketkøllen, over 4 millioner har spist kaker og over 300 000 har drukket te.

Kingsley bemerker i sin uttalelse at dette bare er begynnelsen for spillet, og legger til: "Vi håper at spillerne fortsetter å glede seg over å utforske verdenen på Atomfall og ser frem til fremtidig innhold i spillet."

Har du spilt Atomfall?